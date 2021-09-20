ТАСС: студент из Ирака пострадал при стрельбе в пермском университете

Студент из Ирака пострадал в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Одним из пострадавших оказался 24-летний студент из Ирака Обаит Абдулла Маитам. Он получил ранение бедра и сейчас находится в тяжёлом состоянии», — сообщили там.

В понедельник, 20 августа, в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла стрельба. Жертвами инцидента стали шесть человек, ещё 28 получили ранения. По данным СК, стрельбу открыл студент учебного заведения.