ТАСС: студент из Ирака пострадал при стрельбе в пермском университете

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Студент из Ирака пострадал в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«Одним из пострадавших оказался 24-летний студент из Ирака Обаит Абдулла Маитам. Он получил ранение бедра и сейчас находится в тяжёлом состоянии», — сообщили там.

В понедельник, 20 августа, в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла стрельба. Жертвами инцидента стали шесть человек, ещё 28 получили ранения. По данным СК, стрельбу открыл студент учебного заведения.

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