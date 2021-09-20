В Москве произошло ДТП с участием восьми машин

Восемь автомобилей столкнулись на Каширском шоссе в Москве.

Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.

«Восемь автомобилей столкнулись на Каширском шоссе (после пересечения с Каспийской улицей)... Движение в сторону области свободно по одной полосе из пяти», — говорится в заявлении.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.

Ранее стало известно, что два человека пострадали в результате столкновения мотоцикла с автомобилем «Газель» на Садовом кольце в Москве.