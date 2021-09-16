Мотоцикл загорелся в результате ДТП на Садовом кольце в Москве

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Мотоцикл загорелся в результате столкновения с автомобилем «ГАЗель» на Садовом кольце в Москве. Пострадали два человека.
Мотоцикл загорелся в результате ДТП на Садовом кольце в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале столичного управления ГИБДД.

«На Садовом кольце, в результате ДТП, произошло возгорание мотоцикла, ожоги получили мотоциклист и его пассажирка», — заявили в ведомстве.

По данным ГИБДД, примерно в 21:20 мотоциклист совершал перестроение и столкнулся с автомобилем «ГАЗель». Произошёл разрыв бензобака мотоцикла с последующим возгоранием.

«В результате происшествия пострадали мотоциклист — мужчина 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения», — отмечается в сообщении.

По предварительным данным, мотоциклиста и пассажирку госпитализировали с термическими ожогами.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы 17-летний подросток за рулём иномарки сбил женщину с пятилетним ребёнком.

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