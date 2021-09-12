Два человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы

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На востоке Москвы 17-летний подросток за рулём иномарки сбил женщину с пятилетним ребёнком на тротуаре. Об этом сообщили в столичном управлении ГИБДД.

«На маму и ребёнка, идущих по тротуару, совершил наезд водитель автомобиля Toyota Corolla. По предварительным данным, водитель не справился с управлением», — говорится в сообщении.

Как уточняется, женщину и пятилетнего мальчика госпитализировали. Предварительно, у женщины открытая черепно-мозговая травма, у ребёнка ушиб брюшной области. 

В ГИБДД добавили, что водителем оказался 17-летний молодой человек.

Ранее сообщалось, что на нерегулируемом пешеходном переходе в центре Москвы водитель мотоцикла совершил наезд на подростка на самокате.

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