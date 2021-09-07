Мотоциклист сбил подростка на пешеходном переходе в Москве

На нерегулируемом пешеходном переходе в центре Москвы водитель мотоцикла совершил наезд на подростка на самокате.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своём Telegram-канале.

«На Комсомольском проспекте в районе дома 30 мотоциклист на нерегулируемом пешеходном переходе сбил подростка, который переезжал дорогу по переходу на самокате. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают оперативные службы», — говорится в заявлении.

Вместе с этим в департаменте призвали напомнить детям о правилах дорожного движения в связи с началом учебного года.

Ранее сообщалось, что в массовом ДТП с мотоциклом и скорой в Москве пострадали три человека.