Связисты ЦВО отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области

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Связисты общевойскового объединения Центрального военного округа отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области.
Связисты ЦВО отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

По сценарию тренировки условный противник попытался провести сетевую атаку на засекреченные каналы связи по управлению войсками. Военнослужащие организовали непрерывный мониторинг работоспособности систем, а также создали специальный технологический барьер, препятствовавший кибератаке.

Также связисты обеспечили передачу видеосигнала между командными пунктами соединений и подразделений ЦВО в нескольких регионах Сибири.

К учениям привлекли более 500 военнослужащих, а также около 30 единиц военной и специальной техники, передаёт Newinform.

Ранее сообщалось, что для проведения совместных учений около 20 кораблей и судов Черноморского флота вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске.

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