Связисты ЦВО отработали отражение кибератаки условного противника на учениях в Кемеровской области
- ©function.mil.ru
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
По сценарию тренировки условный противник попытался провести сетевую атаку на засекреченные каналы связи по управлению войсками. Военнослужащие организовали непрерывный мониторинг работоспособности систем, а также создали специальный технологический барьер, препятствовавший кибератаке.
Также связисты обеспечили передачу видеосигнала между командными пунктами соединений и подразделений ЦВО в нескольких регионах Сибири.
К учениям привлекли более 500 военнослужащих, а также около 30 единиц военной и специальной техники, передаёт Newinform.
Ранее сообщалось, что для проведения совместных учений около 20 кораблей и судов Черноморского флота вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске.