На морские учения вышли около 20 кораблей и судов Черноморского флота
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Об этом сообщает «Новый Севастополь».
«На начальном этапе учений моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе, совместное плавание и маневрирование в различных строях и ордерах при прохождении районов интенсивного судоходства», — заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Также отмечается, что в учениях будут задействованы самолёты и вертолёты Черноморского флота.
Ранее ОТР сообщило, что в Амурской области прошли учения миномётчиков.