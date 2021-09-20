На морские учения вышли около 20 кораблей и судов Черноморского флота

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Для проведения совместных учений около 20 кораблей и судов Черноморского флота вышли из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске. Это ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, вспомогательные и спасательные суда.
На морские учения вышли около 20 кораблей и судов Черноморского флота
  • © пресс-службы Черноморского флота

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«На начальном этапе учений моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе, совместное плавание и маневрирование в различных строях и ордерах при прохождении районов интенсивного судоходства», — заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Также отмечается, что в учениях будут задействованы самолёты и вертолёты Черноморского флота.

Ранее ОТР сообщило, что в Амурской области прошли учения миномётчиков.

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