В Общественном совете при Минпросвещения прокомментировали стрельбу в Перми

Член Общественного совета при Министерстве просвещения России Арслан Хасавов прокомментировал стрельбу в Перми.

В беседе с URA.RU он напомнил, что в рамках ОБЖ в школах изучаются навыки сохранения жизни в экстремальных ситуациях.

«Полагаю, что Министерству просвещения России, Министерству науки и высшего образования России стоит разработать рекомендации по расширению курса и введению каких-то тренировок по спасению», — сказал эксперт.

По его мнению, в разработке таких программ должны участвовать психологи.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Как передавало ФАН, классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём бывшем ученике.