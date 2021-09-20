В Общественном совете при Минпросвещения прокомментировали стрельбу в Перми
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В беседе с URA.RU он напомнил, что в рамках ОБЖ в школах изучаются навыки сохранения жизни в экстремальных ситуациях.
«Полагаю, что Министерству просвещения России, Министерству науки и высшего образования России стоит разработать рекомендации по расширению курса и введению каких-то тренировок по спасению», — сказал эксперт.
По его мнению, в разработке таких программ должны участвовать психологи.
20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.
Как передавало ФАН, классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём бывшем ученике.