Минпромторг предложил начать выдавать льготные автокредиты работникам образования
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
«Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счёт работников учреждений государственной системы образования», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводит министерство.
Вместе с этим в министерстве уточнили ТАСС, что рассчитывают на начало работ программ в обновлённом виде в следующем году.
В январе автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со льготным автокредитованием в России.