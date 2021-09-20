Минпромторг предложил начать выдавать льготные автокредиты работникам образования

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Министерство промышленности и торговли предложило с 2022 года запустить выдачу льготных автокредитов работникам системы образования.
Минпромторг предложил начать выдавать льготные автокредиты работникам образования
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

«Категории граждан, которые могут претендовать на участие в программе, также предлагается расширить за счёт работников учреждений государственной системы образования», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводит министерство.

Вместе с этим в министерстве уточнили ТАСС, что рассчитывают на начало работ программ в обновлённом виде в следующем году.

В январе автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со льготным автокредитованием в России.

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