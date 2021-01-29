Эксперт прокомментировал ситуацию со льготным автокредитованием в России

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Автоэксперт Пётр Баканов прокомментировал ситуацию со льготным автокредитованием в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию со льготным автокредитованием в России
  • globallookpress.com

В беседе с Nation News он заявил, что отрасли нужна поддержка, поскольку темпы производства снизились из-за пандемии. Как считает эксперт, продление льготных автокредитов если не приведёт к повышению спроса, то сохранит его на положительном уровне.

«Конечно, эта программа поможет какой-то части покупателей если не откладывать покупку, то совершить её в ближайшее время. В целом это правильная идея, и первые опросы показывают, что люди воспользуются программой, но нужно понимать, что былого спроса нам сейчас не стоит ожидать», — сказал Баканов.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в НБКИ оценили ситуацию с выдачей автокредитов в 2020 году.

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