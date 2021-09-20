Минниханов выразил соболезнования родным погибших в Перми

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Об этом сообщает «Реальное время».

Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

«Эта чудовищная трагедия острой болью отозвалась в сердце каждого жителя Республики Татарстан. Трудно подобрать слова, которые выражают наш общий гнев и возмущение ещё одним бесчеловечным, жестоким и циничным преступлением в стенах учебного заведения», — отмечается в телеграмме.

Минниханов также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

20 сентября шесть человек погибли и 28 пострадали в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По данным Следственного комитета, нападавший — студент вуза. При задержании он оказал сопротивление и был ранен.

Как передавало ФАН, классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём бывшем ученике.