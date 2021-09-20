Крым получит 500 млн рублей на восстановление после летних паводков

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Правительство России выделит дополнительно около 500 млн рублей Крыму на восстановление после летних паводков, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Крым получит 500 млн рублей на восстановление после летних паводков
  • РИА Новости

Он напомнил, что летом ряд районов на юге страны пострадали из-за сильных дождей.

«Правительство окажет региону дополнительную помощь: выделим на ликвидацию последствий стихии около полумиллиарда рублей», — цитирует Мишустина ТАСС.

По его словам, большую часть — почти 400 млн рублей — получат жители республики на покупку, строительство нового или капитальный ремонт прежнего жилья.

Ранее «Крыминформ» передавало, что в селе Бондаренково под Керчью завершили работы по возведению дамбы для защиты от паводков.

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