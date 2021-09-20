Мишустин: пострадавшие при стрельбе в Перми получат всю возможную помощь 

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пострадавшие в результате стрельбы в пермском вузе получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую.
Мишустин: пострадавшие при стрельбе в Перми получат всю возможную помощь 
  • РИА Новости

«Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он подчеркнул, что важно поддержать людей в такой сложный период.

«Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас», — добавил премьер.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми.

Министерство здравоохранения России сообщило, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.

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