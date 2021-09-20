Мишустин: пострадавшие при стрельбе в Перми получат всю возможную помощь
- РИА Новости
«Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую», — приводит ТАСС слова Мишустина.
Он подчеркнул, что важно поддержать людей в такой сложный период.
«Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас», — добавил премьер.
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми.
Министерство здравоохранения России сообщило, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.