Мишустин: пострадавшие при стрельбе в Перми получат всю возможную помощь 

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пострадавшие в результате стрельбы в пермском вузе получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую и психологическую.

«Пострадавшие и их родственники получат всю возможную помощь, в том числе медицинскую, психологическую», — приводит ТАСС слова Мишустина.

Он подчеркнул, что важно поддержать людей в такой сложный период.

«Это большое горе для их близких и родных, для региона, для каждого из нас», — добавил премьер.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Перми.

Министерство здравоохранения России сообщило, что в результате стрельбы в ПГНИУ погибли шесть человек.