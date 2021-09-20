Обезвредивших стрелявшего в Перми сотрудников ДПС представят к наградам

МВД России представит к наградам сотрудников ДПС Константина Калинина и Владимира Макарова, которые обезвредили злоумышленника, устроившего стрельбу в университете в Перми.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Министр внутренних дел... Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооружённого преступника», — приводит ТАСС слова Волк.

По её словам, в экстремальной ситуации Калинин и Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно.

Ранее инспектор ДПС Константин Калинин рассказал, как обезвредил напавшего на университет в Перми.

В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли шесть человек. Подробности — в материале RT.