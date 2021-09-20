Обезвредивших стрелявшего в Перми сотрудников ДПС представят к наградам
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Министр внутренних дел... Владимир Колокольцев принял решение внести президенту Российской Федерации представления о награждении государственными наградами сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по Перми, отличившихся при задержании вооружённого преступника», — приводит ТАСС слова Волк.
По её словам, в экстремальной ситуации Калинин и Макаров действовали решительно, грамотно и слаженно.
Ранее инспектор ДПС Константин Калинин рассказал, как обезвредил напавшего на университет в Перми.
В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли шесть человек. Подробности — в материале RT.