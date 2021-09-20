Власти Нижегородской области выразили соболезнования родным погибших при ЧП в Перми

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным погибших при ЧП в Перми.

Об этом сообщает newsnn.ru.

«Правительство Нижегородской области и все нижегородцы потрясены известием о страшной трагедии в пермском университете, которая привела к человеческим жертвам. Тяжело осознать и принять, что в один миг оборвались жизни сразу нескольких человек: у каждого из них были планы, надежды, мечты. Это невосполнимая утрата для близких и всего общества», — говорится в телеграмме, направленной в адрес главы Пермского края Дмитрия Махонина.

Никитин также поручил главе областного Минобразования Ольге Петровой организовать проверку безопасности в подведомственных организациях и оказать содействие вузам в таких проверках.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.

Как передавало ФАН, классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём бывшем ученике.