Более 3,5 млн человек привились от коронавируса в Подмосковье

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Пресс-служба Минздрава Московской области сообщила, что более 3,5 млн человек привились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Подмосковье.
Более 3,5 млн человек привились от коронавируса в Подмосковье
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, план по вакцинации от коронавируса в регионе выполнен почти на 95%.

«Осенью традиционно отмечается сезонный подъём заболеваемости ОРВИ. Не стоит забывать, что и коронавирус никуда не ушёл. Чтобы обезопасить себя и близких от опасной болезни, необходимо сделать прививку. На данный момент это самый эффективный способ защиты. Такой возможностью воспользовались уже свыше 3,5 млн человек», — цитирует пресс-служба главу министерства Светлану Стригункову.

В региональном Минздраве уточнили, что Подмосковье получило более 4,1 млн доз вакцины от COVID-19. 

Ранее телеканал «360» сообщал, что пункт вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 иностранных граждан заработал на территории Единого миграционного центра в Московской области.

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