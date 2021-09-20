Сосед рассказал о студенте, устроившем стрельбу в вузе в Перми

Житель Перми утверждает, что видел устроившего стрельбу в пермском вузе незадолго до случившегося.

«Сегодня утром в 10:30 мы пересеклись с ним в лифте. Он был в необычной для себя одежде. Обычно он ходил только в школьной форме. Но сегодня он был в боевом виде: в берцах, в балаклаве и в куртке чёрной. Уехал он на синей Mazda. Его увозил какой-то человек. Вряд ли это было такси», — рассказал сосед в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, студент сел на заднее пассажирское сиденье.

Со своей стороны, одна из бывших одноклассниц стрелявшего сообщила в беседе с телеканалом «360», что в школе тот казался спокойным и адекватным.

«Как его будут учителя характеризовать, неизвестно. Но лично моё мнение о нём было достаточно хорошее», — заявила она.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.