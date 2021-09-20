Студент пермского вуза прокомментировал стрельбу

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Студент пермского университета Никита Смирнов прокомментировал стрельбу в вузе.
Студент пермского вуза прокомментировал стрельбу
  • © AP Photo/Anastasia Yakovleva

В беседе с телеканалом «Звезда» он заявил, что стреляли прямо по нему и его друзьям, но попали только по припаркованному автомобилю.

«Стояли с друзьями на проходной перед парами возле машины. Слышим выстрелы, поворачиваемся — он в 20 метрах здесь стоит. Мы в разные стороны разбежались кто куда. Он никого не зацепил здесь, слава богу. Он по нам стрелял, попал по моей машине», — сообщил Смирнов.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.

Как передавало ФАН, классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём бывшем ученике.

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