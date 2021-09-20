В образовательных организациях Кургана усилят меры безопасности после стрельбы в пермском вузе. Соответствующее поручение дала глава города Елена Ситникова.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Кургана.

«Поставлена задача ещё раз проверить меры безопасности в муниципальных учреждениях, провести внеплановый инструктаж с сотрудниками и обучающимися, а также тренировочные занятия, как действовать в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций», — заявили в пресс-службе.

Также стало известно о мерах безопасности в образовательных учреждениях Казани. В частности, в пресс-службе КНИТУ-КАИ рассказали, что меры безопасности и так повышены, передаёт inkazan.ru. Несмотря на это, в связи с событиями в Перми там усилят пропускной режим.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.