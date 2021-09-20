В СПЧ прокомментировали ЧП в Перми

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов прокомментировал ЧП в Перми.

«Мы будем ставить вопрос о формировании по-новому психиатрической помощи и службы психологической поддержки для детей и подростков», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, также необходимо ужесточить законодательство в сфере распространения так называемых манифестов и призывов к убийствам.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.

Как передавало ФАН, классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём бывшем ученике.