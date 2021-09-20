Студент рассказал подробности о стрельбе в пермском вузе

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Студент Михаил Мамонтов рассказал подробности о стрельбе в пермском вузе.
Студент рассказал подробности о стрельбе в пермском вузе
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«У нас закончилась пара, мы посмотрели в окно: все бегут. Мы ещё посмеялись: «Вот пятиминутная перемена, опоздать боятся». И потом заметили, что люди бежали от человека в чёрном, с дробовиком. Он стрелял прямо по улице, у фонтана, мы это всё видели», — цитирует Мамонтова kp.ru.

По его словам, они с преподавателями успели закрыть дверь, легли на пол и молчали, а стрелок бежал по их этажу и стрелял.

«К нам ещё забежали перед тем, как мы закрыли дверь, пара девочек. Потом услышали крики и лежали до дальнейших приказаний властей», — добавил Мамонтов.

Со своей стороны, преподаватель кафедры туризма ПГНИУ Александр Ведерников в беседе с Nation News рассказал, что в момент стрельбы собирался выезжать в вуз.

«Начали приходить сообщения от наших коллег в общем чате, что происходят страшные вещи, идёт человек и стреляет из оружия по людям, заходит в этот корпус. После чего было срочно принято решение запираться всем сотрудникам в аудиториях, обзванивать и писать студенческим группам, тем, кто ещё не успел туда прийти, и разворачивать их обратно», — заявил он.

По словам Ведерникова, он куратор одной из групп, поэтому сразу написал своим студентам, а о дальнейших событиях узнавал из новостных каналов и от коллег, которые заперлись на кафедре.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.

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