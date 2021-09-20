Глава Заполярья выразил соболезнования после трагедии в Перми
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Об этом сообщает Nord-News.
«Мы не сможем вернуть жизнь погибшим, но сегодня наш долг — сплотиться в абсолютной непримиримости, прежде всего, к идеологии насилия в любых её формах. Уверен, твёрдая и однозначная позиция общества, широкие превентивные меры, личная ответственность и бдительность каждого гражданина способны навсегда выкорчевать в нашей стране корни террора», — говорится в тексте телеграммы.
Как ранее сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.