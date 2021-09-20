Медицинский аналитик высказалась относительно возможного влияния вибрации смартфона на здоровье

Медицинский аналитик BestDoctor Полина Козлова высказалась о возможном влиянии вибрации смартфона на здоровье.

«В медицине действительно существует так называемая вибрационная болезнь, являющаяся областью исследования врачей-профпатологов», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, заболевание характерно для сотрудников производств, которые подвергаются воздействию вибрации в течение по меньшей мере трёх-пяти лет. Как отметила Козлова, действие вибрации должно при этом превышать 16—200 Гц.

«Поэтому, на мой взгляд, не стоит опасаться вреда от своего смартфона. Однако если человека это сильно беспокоит, такой режим всегда можно отключить», — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что пока нет достоверных данных о том, что излучаемая смартфонами энергия способна повреждать ДНК клеток, но всё равно не стоит долгое время держать гаджет у головы и уха.

Ранее врач-педиатр высшей категории Лина Мурадова в беседе с ФАН рассказала, в чём состоит вред смартфонов и других гаджетов для детей.