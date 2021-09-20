В делегации парламента Индонезии оценил проведение выборов в Госдуму

Заместитель председателя Совета представителей регионов (верхняя палата парламента) Индонезии Ноно Сампоно по итогам встречи с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым высказался о проведении выборов в Госдуму.

Он заявил, что «визит в Россию продиктован необходимостью присутствовать на выборах в Госдуму в качестве наблюдателя от Индонезии».

«Хотелось бы поздравить Россию с проведением столь демократичных и открытых выборов», — цитирует ТАСС Ноно Сампоно.

По его словам, «это доказательство праздника демократии, который проходил в течение трех дней и который наблюдали три индонезийские группы, представляющие парламент и Избирком Индонезии».

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов на заседании в ЦИК прокомментировал выборы в Госдуму России.