В делегации парламента Индонезии оценил проведение выборов в Госдуму

Короткая ссылка
Заместитель председателя Совета представителей регионов (верхняя палата парламента) Индонезии Ноно Сампоно по итогам встречи с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым высказался о проведении выборов в Госдуму.
В делегации парламента Индонезии оценил проведение выборов в Госдуму
  • РИА Новости

Он заявил, что «визит в Россию продиктован необходимостью присутствовать на выборах в Госдуму в качестве наблюдателя от Индонезии».

«Хотелось бы поздравить Россию с проведением столь демократичных и открытых выборов», — цитирует ТАСС Ноно Сампоно.

По его словам, «это доказательство праздника демократии, который проходил в течение трех дней и который наблюдали три индонезийские группы, представляющие парламент и Избирком Индонезии».

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов на заседании в ЦИК прокомментировал выборы в Госдуму России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить