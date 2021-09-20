В делегации парламента Индонезии оценил проведение выборов в Госдуму
- РИА Новости
Он заявил, что «визит в Россию продиктован необходимостью присутствовать на выборах в Госдуму в качестве наблюдателя от Индонезии».
«Хотелось бы поздравить Россию с проведением столь демократичных и открытых выборов», — цитирует ТАСС Ноно Сампоно.
По его словам, «это доказательство праздника демократии, который проходил в течение трех дней и который наблюдали три индонезийские группы, представляющие парламент и Избирком Индонезии».
Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов на заседании в ЦИК прокомментировал выборы в Госдуму России.