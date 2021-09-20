Губернатор Самарской области поручил проверить соблюдение мер безопасности в вузах региона

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В ходе оперативного совещания губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил провести проверки безопасности высших учебных заведений, школ и детских садов.
Губернатор Самарской области поручил проверить соблюдение мер безопасности в вузах региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

«Мы приняли дополнительные меры по оснащению учебных заведений средствами безопасности, но понятно, что никакие меры здесь избыточными быть не могут. Нужно оперативно этот вопрос отработать. Прошу до 20:00 доложить о проведённых проверках», — сказал Дмитрий Азаров.

Ранее Министерство здравоохранения России уточнило, что в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете погибли шесть человек.

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