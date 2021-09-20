МЧС: cитуация с природными пожарами и паводками стабилизируется

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В МЧС России заявили, что ситуация с природными пожарами и паводками стабилизируется. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
МЧС: cитуация с природными пожарами и паводками стабилизируется
  • © РИА Новости / ФБУ «Авиалесоохрана»

«20 сентября состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством временно исполняющего обязанности министра МЧС России Александра Чуприяна», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что во время совещания отмечена стабилизация обстановки с природными пожарами и паводками.

В МЧС рассказали, что «на текущий момент сохраняется сложная паводковая обстановка в Бурятии, где подтоплены более 40 жилых домов и 2,2 тыс. приусадебных участков».

«На реке Амур волна паводка миновала Благовещенск и к 28 сентября ожидается у Хабаровска, без достижения критических отметок. В настоящий момент на территории страны насчитывается 25 очагов природных пожаров. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Республика Саха (Якутия) получит дополнительное финансирование на решение проблемы лесных пожаров. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

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