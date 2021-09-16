Якутия получит дополнительное финансирование на борьбу с лесными пожарами

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Республика Саха (Якутия) получит дополнительное финансирование на решение проблемы лесных пожаров. Соответствующее распоряжение, как сообщается на сайте кабмина, подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Якутия получит дополнительное финансирование на борьбу с лесными пожарами
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

«В результате перераспределения средств, выделенных в 2021 году Рослесхозу на обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров и по мониторингу пожарной опасности в лесах, в Якутию будет дополнительно направлено 359,6 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «источником финансирования является резервный фонд правительства».

Ранее глава республики Айсен Николаев сообщал, что в Якутии сняли режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

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