Политолог Шаповалов объяснил лидерство «Единой России» на выборах в Госдуму

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым по итогам обработки 95,05% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,63% голосов, КПРФ — 19,20%, ЛДПР — 7,48%.

«Хочу подчеркнуть, что это свидетельствует о том, что значительная часть граждан России подтвердила своё доверие тому курсу, которым идёт страна в настоящий момент. Поскольку «Единая Россия» — это партия, которая олицетворяет этот курс, это вполне логичный результат, результат, который прогнозировали социологи, который подтверждает тот факт, что «Единая Россия» является ведущей силой нашего общества», — пояснил Шаповалов.

По его словам, важным является тот факт, что в основе избирательной кампании ЕР была идея «опереться на запрос общества, на наказы избирателей».

«Была сформирована народная программа, проведена колоссальная работа по аккумулированию тех или иных идей, предложений от граждан Российской Федерации», — добавил эксперт.

Также, по мнению специалиста, причина успеха заключается в формировании яркой, динамичной пятёрки лидеров списка.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает прошедшие выборы с точки зрения конкурентности, открытости и честности.

Отмечается, что по итогам обработки 95,05% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,63% голосов, КПРФ — 19,20%, ЛДПР — 7,48%.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии России, «Справедливая Россия — За правду» набирает 7,43% голосов, «Новые люди» — 5,4%.