Томский политех усилил меры безопасности после стрельбы в Перми

Томский политехнический университет усилил меры безопасности после стрельбы в Перми.

Об этом сообщает vtomske.ru.

«В Томском политехническом университете во взаимодействии с частным охранным предприятием усилены меры безопасности в учебных корпусах и общежитиях. Руководство университета находится в постоянном контакте с правоохранительными органами для получения актуальной информации», — заявили в пресс-службе ТПУ.

В ТГУ рассказали, что проведён дополнительный инструктаж сотрудников частных охранных предприятий, несущих службу в вузе.

«Всех сотрудников и студентов попросили быть бдительными и обращать внимание на подозрительных людей и предметы», — добавили в госуниверситете.

В ТУСУР заявили, что в учреждении «независимо от подобных ЧП принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности студентов и сотрудников», поэтому глобального пересмотра системы безопасности не планируется.

«Также в штатном режиме будет пропускной режим осуществляться, но, конечно, охрана проинформирована, будут отслеживать», — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 24 пострадали.

Как передавало ФАН, классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём бывшем ученике.