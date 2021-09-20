В миссии наблюдателей ЛАГ прокомментировали выборы в Госдуму

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Глава миссии наблюдателей от Лиги арабских государств (ЛАГ) за выборами в Госдуму Джабер Хабиб Джабер на заседании в ЦИК прокомментировал выборы.
В миссии наблюдателей ЛАГ прокомментировали выборы в Госдуму
  • РИА Новости

«Миссия ЛАГ подтверждает, что избирательный процесс на выборах депутатов Госдумы проходил на высоком организационном уровне в соответствии с регулирующей его российской законодательной базой, правовой основой, которая отвечает общепризнанным стандартам и обязательствам в области организации и проведения выборов», — цитирует его ТАСС.

По итогам обработки 95,05% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,63% голосов, КПРФ — 19,20%, ЛДПР — 7,48%. 

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов на заседании в ЦИК прокомментировал выборы в Госдуму России.

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