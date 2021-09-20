ВС запретил держать на садовых участках сельскохозяйственных животных

Верховный суд запретил разводить сельскохозяйственных животных на землях, предназначенных для садоводства, пишет «Российская газета».

Был рассмотрен случай жительницы Волгоградской области, у которой на участке госинспекция обнаружила курятник. Дачницу оштрафовали на 10 тыс. рублей, и, как отмечает газета, это минимальное наказание для такого административного правонарушения (использование земли не по целевому назначению).

Уточняется, что штраф назначается в размере от 0,5—1% от кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тыс. рублей.

Юрист Мария Спиридонова в беседе с изданием рассказала, что заводить скот можно в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству.

При этом, по её словам, на садовом участке допускается нахождение пчелиных ульев.

Ранее сообщалось, что правительство расширило федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства.