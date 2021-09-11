Кабмин расширил федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства

Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года дополнена четырьмя новыми подпрограммами. Соответствующее постановление, как сообщается на сайте правительства, подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что это «решение послужит дальнейшему укреплению российского АПК и достижению целей, связанных с обеспечением продовольственной безопасности».

«Речь идёт о таких направлениях, как «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», «Развитие селекции и семеноводства масличных культур», «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород», «Развитие виноградарства, включая питомниководство». На выполнение комплексных научно-технических проектов, отобранных для участия в подпрограммах, выделяются гранты в форме субсидий из федерального бюджета», — сообщили в пресс-службе правительства.

Там заявили, что «федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства призвана снять технологическую зависимость и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенного материала в животноводстве, кормопроизводстве, хранении и переработке сельхозпродукции».

«С её помощью планируется обеспечить российский рынок высококачественной и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией отечественного производства», — добавили в кабмине.

Ранее правительство России дополнило перечень получателей поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.