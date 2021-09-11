Кабмин расширил федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства
Отмечается, что это «решение послужит дальнейшему укреплению российского АПК и достижению целей, связанных с обеспечением продовольственной безопасности».
«Речь идёт о таких направлениях, как «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных», «Развитие селекции и семеноводства масличных культур», «Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород», «Развитие виноградарства, включая питомниководство». На выполнение комплексных научно-технических проектов, отобранных для участия в подпрограммах, выделяются гранты в форме субсидий из федерального бюджета», — сообщили в пресс-службе правительства.
Там заявили, что «федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства призвана снять технологическую зависимость и зависимость от импортного семенного материала в растениеводстве, племенного материала в животноводстве, кормопроизводстве, хранении и переработке сельхозпродукции».
«С её помощью планируется обеспечить российский рынок высококачественной и конкурентоспособной сельскохозяйственной продукцией отечественного производства», — добавили в кабмине.
Ранее правительство России дополнило перечень получателей поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.