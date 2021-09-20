Аксёнов выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в пермском вузе

Глава Крыма Сергей Аксёнов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в пермском вузе.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Потрясён известием о трагических событиях, произошедших в Пермском государственном университете. От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших», — заявил Аксёнов.

Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.

Как передавало ФАН, классный руководитель молодого человека, который устроил стрельбу в вузе, рассказала о своём бывшем ученике.