Студентка пермского вуза рассказала подробности стрельбы в университете

Студентка Пермского государственного национального исследовательского университета Мария Гидт рассказала подробности стрельбы в вузе.

«Где-то в 11:20 мы пошли в столовую на первом этаже восьмого корпуса нашего факультета. Мы только взяли еду, сели за столы — и услышали хлопок, мы не поняли, что это. Вбежала толпа студентов, они начали прыгать из окон. Мы спросили, что они делают. Они ответили, что там стрельба», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам девушки, в столовой также были преподаватели, которые закрыли двери.

Как отметила Гидт, находящиеся в помещении отошли от окон, а примерно через 20 минут прибыли люди в форме и стали их выводить.

Как сообщил другой очевидец произошедшего в беседе с URA.RU, изначально студенты, услышавшие тревогу, подумали, что она учебная.

«Потом их закрыли в аудитории», — добавил он.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.