Студентка пермского вуза рассказала подробности стрельбы в университете
- РИА Новости
«Где-то в 11:20 мы пошли в столовую на первом этаже восьмого корпуса нашего факультета. Мы только взяли еду, сели за столы — и услышали хлопок, мы не поняли, что это. Вбежала толпа студентов, они начали прыгать из окон. Мы спросили, что они делают. Они ответили, что там стрельба», — сказала она в беседе с телеканалом «Звезда».
По словам девушки, в столовой также были преподаватели, которые закрыли двери.
Как отметила Гидт, находящиеся в помещении отошли от окон, а примерно через 20 минут прибыли люди в форме и стали их выводить.
Как сообщил другой очевидец произошедшего в беседе с URA.RU, изначально студенты, услышавшие тревогу, подумали, что она учебная.
«Потом их закрыли в аудитории», — добавил он.
Ранее стало известно, что в результате стрельбы в университете в Перми погибли восемь человек, 28 пострадали.