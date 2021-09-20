В Москве открылись 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве в понедельник, 20 сентября, заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«С сегодняшнего дня в столице заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа. Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с максимально высокой проходимостью: возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно», — уточнила Ракова.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.