В Москве открылись 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«С сегодняшнего дня в столице заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа. Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с максимально высокой проходимостью: возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно», — уточнила Ракова.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Санкт-Петербурге началась сезонная прививочная кампания от гриппа.