В Роспотребнадзоре сообщили о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований на выборах

В Роспотребнадзоре рассказали о нарушениях санитарно-эпидемиологических требований на выборах.

«В период с 17 по 19 сентября специалисты Роспотребнадзора осуществляли контроль за соблюдениями санитарно-эпидемиологических требований при проведении голосования», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «всего было выявлено 16 подтверждённых инцидентов нарушения санитарно-эпидемиологических требований, основная причина связана с нарушением правил ношения масок или несоблюдением дистанции».

В Роспотребнадзоре добавили, что «все выявленные нарушения оперативно устранены».

По итогам обработки 95,05% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,63% голосов, КПРФ — 19,20%, ЛДПР — 7,48%.

Ранее глава миссии наблюдателей от СНГ Ильхом Нематов на заседании в ЦИК прокомментировал выборы в Госдуму России.