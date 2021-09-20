В Росгвардии заявили, что устроивший стрельбу в вузе в Перми приобрёл оружие законно
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Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
«Гражданин, устроивший стрельбу в Перми, владел охотничьим оружием на законных основаниях», — сказал он.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя на место происшествия в Пермском государственном национальном исследовательском университете.
Как сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.
По последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек.