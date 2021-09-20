В Росгвардии заявили, что устроивший стрельбу в вузе в Перми приобрёл оружие законно

Устроивший стрельбу в Пермском госуниверситете владел охотничьим оружием на законных основаниях.

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Гражданин, устроивший стрельбу в Перми, владел охотничьим оружием на законных основаниях», — сказал он.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов направил своего заместителя на место происшествия в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

Как сообщал Newinform, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате стрельбы в вузе.

По последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек.