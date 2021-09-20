Студентка ПГНИУ рассказала о трагедии в университете

Одна из студенток Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) рассказала, что происходило на территории вуза.

«Шли из пятого корпуса, увидели много людей, бегущих к выходу. Кто-то сказал, что просто петарды», — сказала она в эфире телеканала «360».

В какой-то момент она увидела раненого, одногруппник побежал в медпункт.

«Этого человека парни какие-то понесли туда же, я ушла во второй, но там было закрыто, и охрана отвела в колледж», — добавила студентка.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек, 24 пострадавшим оказывается медицинская помощь.