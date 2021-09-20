«ВКонтакте» заблокировала аккаунт подозреваемого в стрельбе в Перми

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Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала страницу подозреваемого в стрельбе в университете в Перми и удалила его сообщение.
«ВКонтакте» заблокировала аккаунт подозреваемого в стрельбе в Перми
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети.

«Мы удалили пост и заблокировали страницу стрелявшего», — заявили во «ВКонтакте», отметив, что выражают полную нетерпимость к противоправному контенту.

В соцсети добавили, что продолжают следить за ситуацией и намерены мониторить появление фейк-аккаунтов и копий оригинального поста.

В результате стрельбы в Пермском университете, по последним данным, погибли восемь человек.

Стрельбу устроил студент. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен.

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