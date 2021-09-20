«ВКонтакте» заблокировала аккаунт подозреваемого в стрельбе в Перми
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети.
«Мы удалили пост и заблокировали страницу стрелявшего», — заявили во «ВКонтакте», отметив, что выражают полную нетерпимость к противоправному контенту.
В соцсети добавили, что продолжают следить за ситуацией и намерены мониторить появление фейк-аккаунтов и копий оригинального поста.
В результате стрельбы в Пермском университете, по последним данным, погибли восемь человек.
Стрельбу устроил студент. Он оказал сопротивление при задержании и был ранен.