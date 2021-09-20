Устроившего стрельбу в Пермском университете обезвредил сотрудник ДПС
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Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошёл в главный корпус, а его коллега — старший лейтенант полиции Владимир Макаров — стал организовывать эвакуацию граждан», — рассказала она.
По её словам, Калинин в здании увидел вооружённого мужчину.
«Заметив полицейского, тот произвёл в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнём госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», — сообщила Волк.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете составляет 28.