Бывшая студентка ПГНИУ прокомментировала стрельбу в вузе

Выпускница Пермского государственного университета (ПГНИУ) рассказала в беседе с RT о ситуации с пропускным режимом в вузе.

Девушка отметила, что окончила Пермский университет в 2013 году.

«Но после этого приходилось приезжать туда на курсы повышения квалификации или просто пообщаться с ребятами, которые продолжили учёбу в магистратуре. Но как в годы моей учёбы, что после — проходной режим был на низшем уровне. Особенно всегда никто не спрашивал и не досматривал на КПП со стороны Перми-2. И это меня удивляло», — рассказала она.

При этом выпускница добавила, что в корпусе химического факультета в столовой всегда было много посторонних людей.

«Это не сотрудники, не студенты и не преподаватели, а обычные люди, которые могли зайти туда пообедать. Насколько я знаю, металлорамок на КПП никогда не было», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Пермском университете, по последним данным, погибли восемь человек.