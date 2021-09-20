В Общественной палате оценили итоги выборов на Дальнем Востоке

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Председатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил уверенное лидерство «Единой России» на выборах в ДФО, а также преимущество КПРФ в отдельных регионах округа.
В Общественной палате оценили итоги выборов на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«Мы явно видим, судя по первым данным, везде у «Единой России» большой результат. И, наверное, единственное, что изменилось, — это то, что в тех регионах Дальневосточного федерального округа, где традиционно лидировал ЛДПР, лидирует теперь КПРФ», — заявил председатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Он также отдельно отметил уверенную победу Михаила Дегтярёва в Хабаровском крае.

«Для нас очень важно соблюдение закона, и явка носит абсолютно естественный характер. Конечно, интерес был проявлен большой к этим выборам — и люди активно участвовали, активно шла избирательная кампания. Была большая конкуренция», — заключил председатель координационного совета при ОП.

Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил высокую явку в регионах ДФО и УФО.

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