Представители ЕР и «Справедливой России» обжалуют победу КПРФ на выборах в Якутии

Представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» подали заявления о пересмотре итогов голосования на выборах в Госдуму в Якутии.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на председателя регионального ЦИК Евгения Фёдорова.

«Мы можем на нашем уровне рассмотреть (заявления. — RT) во вторник-среду», — сказал он.

Согласно предварительным данным, после обработки 100% протоколов на выборах в Госдуму в Якутии КПРФ набирает 35,15% голосов избирателей.

На второй строчке — «Единая Россия», которая набирает 33,22% голосов. На третьем месте партия «Новые люди» с 9,87% голосов.

Политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в беседе с RT прокомментировал популярность электронного голосования на выборах в Госдуму.