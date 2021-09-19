Политолог Абзалов объяснил популярность электронного голосования на выборах в Госдуму

Политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в беседе с RT прокомментировал популярность электронного голосования на выборах в Госдуму.

«Дистанционное электронное голосование стало решающим в Москве. 2 млн — это примерно четверть всех зарегистрированных избирателей в Москве. На самом деле более половины в Москве проголосовали электронно», — заявил политолог.

Он отметил, что обычно наиболее высокий процент неявки на выборы был среди молодёжи.

«Она более мобильна, менее привязана к месту. Поэтому для неё важнейшим фактором активизации является именно дистанционное голосование. Часть пробует, чтобы попробовать. Плюс это удобнее», — считает Абзалов.

По словам политолога, в будущем работа с такой платформой станет важнейшим фактором всего электорального процесса.

«Необходимо сделать систему наблюдения, систему верификации, обеспечить аудит. С учётом того, что городское население будет увеличиваться, онлайн-голосование станет трендом», — заключил он.

Ранее в ЦИК подсчитали более 20% протоколов на выборах в Госдуму.