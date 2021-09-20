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Волонтёры ОП России выявили порядка 14 тысяч фейков о выборах в Госдуму

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Волонтёры Общественной палаты России за три дня голосования выявили порядка 14 тыс. недостоверных сообщений о выборах в Госдуму.
Волонтёры ОП России выявили порядка 14 тысяч фейков о выборах в Госдуму
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича.

«В последний день голосования, 19 сентября, было зафиксировано около 4 тыс. ложных, вводящих в заблуждение сообщений о выборах депутатов Госдумы, их число в общей сложности за три дня голосования составило порядка 14 тыс.», — рассказал Малькевич.

Он отметил, что в первый день выборов, 17 сентября, было выявлено 7 тыс. фейков.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал предварительные итоги выборов.

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