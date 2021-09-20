Волонтёры ОП России выявили порядка 14 тысяч фейков о выборах в Госдуму

Волонтёры Общественной палаты России за три дня голосования выявили порядка 14 тыс. недостоверных сообщений о выборах в Госдуму.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича.

«В последний день голосования, 19 сентября, было зафиксировано около 4 тыс. ложных, вводящих в заблуждение сообщений о выборах депутатов Госдумы, их число в общей сложности за три дня голосования составило порядка 14 тыс.», — рассказал Малькевич.

Он отметил, что в первый день выборов, 17 сентября, было выявлено 7 тыс. фейков.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал предварительные итоги выборов.