Волонтёры ОП России выявили порядка 14 тысяч фейков о выборах в Госдуму
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на первого зампредседателя координационного совета Общественной палаты России по общественному контролю за голосованием Александра Малькевича.
«В последний день голосования, 19 сентября, было зафиксировано около 4 тыс. ложных, вводящих в заблуждение сообщений о выборах депутатов Госдумы, их число в общей сложности за три дня голосования составило порядка 14 тыс.», — рассказал Малькевич.
Он отметил, что в первый день выборов, 17 сентября, было выявлено 7 тыс. фейков.
Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал предварительные итоги выборов.