Зампредседателя ТИК ДЭГ рассказал о ситуации с электронным голосованием

Заместитель председателя ТИК дистанционного электронного голосования (ДЭГ) Олег Артамонов в стриме RT «Летучка» рассказал о ситуации с онлайн-голосованием.

«В регионах в федеральной системе ДЭГ технических сбоев не было — ни серьёзных, ни несерьёзных, вообще, в общем-то, никаких», — заявил он.

По его словам, непосредственно в ТИК ДЭГ на 653 тыс. избирателей было меньше десяти жалоб и они в основном касались каких-то проблем с техникой со стороны избирателей.

Он отметил, что голосование прошло беспроблемно, при этом интерес к нему был достаточно высокий.

«Мы ожидаем, что в следующем году оно будет разворачиваться на большее число регионов», — сказал Артамонов.

Ранее политолог, ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов в беседе с RT прокомментировал популярность электронного голосования на выборах в Госдуму.