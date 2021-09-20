Бывшая промзона Москвы «Соколиная гора» будет реорганизована

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что бывшая промышленная зона «Соколиная гора» будет реорганизована в рамках проекта «Индустриальные кварталы».
Бывшая промзона Москвы «Соколиная гора» будет реорганизована
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, планируемые инвестиции на участке площадью 50 га составляют свыше 65 млрд рублей.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы два участка бывшей промзоны «Соколиная гора» на востоке Москвы. Ожидаемый бюджетный эффект составит 3,3 млрд рублей в год. Для жителей города появится около 15 тыс. рабочих мест», — рассказал заммэра.

Отмечается, что на рассматриваемой территории будет построено 675 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилые кварталы по программе реновации.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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