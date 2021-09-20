На Камчатке подвели итоги голосования на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» набирает в Камчатском крае 34,76% голосов избирателей после обработки всех протоколов на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Инга Иринина.