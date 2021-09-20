На Камчатке подвели итоги голосования на выборах в Госдуму

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Партия «Единая Россия» набирает в Камчатском крае 34,76% голосов избирателей после обработки всех протоколов на выборах в Госдуму. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Инга Иринина.

«По федеральному округу наибольшее число голосов набрала «Единая Россия» — 34,76%», — приводит Интерфакс её слова.

Отмечается, что далее идут КПРФ с результатом 23,87% и ЛДПР, набравшая 11,66%.

«Примечательно, что на четвёртом месте находится новая для нас политическая партия «Новые люди» — 8,75%», — заявила Иринина.

Ранее в ЦИК сообщили, что по результатам обработки 50,02% протоколов на выборах в Госдуму партия «Единая Россия» набирает 46,11% голосов избирателей.

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