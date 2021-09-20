На Камчатке подвели итоги голосования на выборах в Госдуму
«По федеральному округу наибольшее число голосов набрала «Единая Россия» — 34,76%», — приводит Интерфакс её слова.
Отмечается, что далее идут КПРФ с результатом 23,87% и ЛДПР, набравшая 11,66%.
«Примечательно, что на четвёртом месте находится новая для нас политическая партия «Новые люди» — 8,75%», — заявила Иринина.
Ранее в ЦИК сообщили, что по результатам обработки 50,02% протоколов на выборах в Госдуму партия «Единая Россия» набирает 46,11% голосов избирателей.