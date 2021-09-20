ЦИК опубликовала результаты выборов в Госдуму после обработки более 50% протоколов

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По результатам обработки 50,02% протоколов на выборах в Госдуму партия «Единая Россия» набирает 46,11% голосов избирателей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЦИК.

На втором месте идёт КПРФ с результатом 21,40%, ЛДПР набирает 8,07%, «Справедливая Россия» получает 7,62%, «Новые люди» — 5,97%.

Остальные партии на данный момент не преодолевают пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия разберётся с причинами задержки подведения итогов дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму в Москве.

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