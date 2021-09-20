В ЦИК разберутся с задержкой итогов электронного голосования в Москве

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что комиссия разберётся с причинами задержки подведения итогов дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму в Москве.

«Я официально заявляю, что для того, чтобы перенести подведение итогов на сутки, должен был бы собраться ЦИК для принятия такого решения. Но этого решения не было, поскольку никаких оснований для этого тоже не было», — приводит ТАСС её слова главе Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексею Венедиктову.

Памфилова отметила, что итоги электронного голосования уже подведены в шести регионах.

«Единственная была задержка за Москвой, нам сказали, что «через час, через два»... Что произошло и почему Москва так долго подводит эти итоги — я пока не в курсе. Сейчас будем разбираться, в чём дело», — добавила глава ЦИК.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 50% избирателей в столице проголосовали на выборах депутатов Госдумы.